C'est une session de rattrapage particulière... Ils étaient 831 700 candidats à passer le diplôme national du brevet en juillet. Ils sont 11 119 à composer lors de la session de septembre, ces 16 et 17 septembre...

Brevet des collèges en juillet 2019 à Brunstatt-Didenheim © Maxppp / PHOTOPQR/L'ALSACE/Darek SZUSTER

Fait exceptionnel, les élèves de 3ème avaient planché les 1er et 2 juillet. Habituellement, l'examen a toujours lieu en juin. Les dates avaient été déplacées de quatre jours pour les candidats de métropole, de La Réunion et de Mayotte, en raison de la canicule.

Or, certains candidats avaient déjà prévu de partir en vacances. Ils ont pu fournir un justificatif et se présenter à la session de remplacement, qui est réservée en général aux malades ou à ceux qui ont un empêchement majeur.

"Passer le brevet avec mention... pour faire plaisir à ma mère"

Parmi ces candidats, Antonin devait partir en vacances en avion avec sa famille en Asie début juillet, mais les billets n'étaient pas échangeables. Ses parents ont donc demandé qu'il puisse se présenter à la session de septembre. Il passera les épreuves dans un collège parisien. Mais ce tout nouveau lycéen n'est pas très enthousiaste : "C'est un peu compliqué avec la rentrée des classes, parce que je suis en seconde. On commence le travail, je commence à connaître mes profs. On commence à connaître le lycée, à s'habituer, et je vais devoir rater les cour, pour, justement, aller passer le brevet dans un autre établissement. Donc ça me pénalise un peu."

Le garçon ajoute qu'il n'aurait pas forcément passé le brevet s'il avait eu le choix : "Le brevet ne sert à rien ! C'est la pression des parents... C'est surtout pour faire plaisir à ma mère, que je vais devoir passer le brevet avec mention." Antonin reconnaît qu'il n'a pas beaucoup révisé. Il sait qu'il a déjà le brevet grâce au contrôle continu, et qu'il aura facilement une mention.

"Les cours auront lieu normalement pour les autres élèves"

Même s'ils disent que ça ne sert à rien, plus de 11 000 candidats passent la session de septembre. C'est dix fois plus que les années précédentes. Il a fallu solliciter davantage de collèges pour organiser les épreuves. Au total 437 établissements sont mobilisés. Jean-Philippe Laby principal adjoint d'un collège parisien s'est porté volontaire et va accueillir une centaine de candidats. Il a dû préparer les salles, les étiquettes, les copies.

"Notre établissement a une superficie qui permet l'accueil d'un grand nombre d'élèves pour passer ce type d'examen", explique-t-il. "Néanmoins il a fallu que nous aménagions certaines salles et que nous déplacions des cours qui étaient prévus dans ces salles sur d'autres lieux. Mais les cours auront lieu normalement pour les autres élèves, nous n'avons pas eu besoin de supprimer des cours pour les élèves qui sont présents d'habitude dans l'établissement".

Les épreuves sont les mêmes qu'en juillet : français et mathématiques lundi, histoire-géographie et sciences le mardi. Les résultats seront connus fin septembre. Antonin saura alors s'il a obtenu une mention... pour faire plaisir à ses parents