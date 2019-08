À l’ouverture du contre-sommet du G7 ce mercredi, le secrétaire national d’EELV David Cormand, le député LFI Éric Coquerel et le porte-parole du NPA Olivier Besancenot ont participé à une conférence organisée par Attac sur les "voies de l’émancipation, de l’échelon municipal à l’international".

L'ancien porte-parole du NPA Olivier Besancenot, au contre-sommet du G7, le 21 août, à Irun. © AFP / Marie Magnin / Hans Lucas

Alors qu'Éric Coquerel, David Cormand et Olivier Besancenot participaient ce mercredi 21 août à une conférence donnée par Attac en ouverture du contre-sommet du G7 au Pays Basque, de nombreux altermondialistes estimaient que ces personnalités de gauche n'y avaient pas leur place. À l'image de Pierre Nicolas, jeune écologiste.

C'est un mouvement du peuple. Il y a des artistes, des philosophes, c’est pas de la politique. Quand je viens ici, je ne viens pas voir les politiques, clairement, je pense qu’ils n’ont rien à faire ici.

Si certains militants ont boudé la conférence, la salle était toutefois bien remplie. Parmi les griefs formulés lors de l’échange avec le public : un système des partis trop pyramidal, qui ne s’appuie pas suffisamment sur les citoyens. À la sortie, David Cormand, secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts reconnaît que c’est la règle du jeu :

C’est normal de se faire secouer, on n’est pas là pour que les gens nous caressent dans le sens du poil. Ils disent les choses franchement, nous on répond franchement. La démocratie, c’est le débat.

Les militants ont également reproché aux partis politiques de faire cavalier seul, de ne pas faciliter la convergence des luttes. Une critique qui vise tout particulièrement la France Insoumise.

Le député Éric Coquerel encaisse, et donne rendez-vous le mois prochain. "En septembre, il y a des dates de mobilisation quasiment tous les jours. Je renvoie aussi la balle aux associations et aux syndicats, c’est pas possible de continuer lutte par lutte. La convergence ne concerne pas seulement les politiques, ça concerne le mouvement social dans son ensemble. C’est ça qu’il faut que l’on construise", souligne l'élu LFI.

Olivier Besancenot, David Cormand et Éric Coquerel à une conférence organisée par Attac organisée en ouverture du contre-sommet du G7. © Radio France / Omar Ouahmane

Quant à Olivier Besancenot, porte-parole du NPA, il s’est défendu en déclarant qu’il n’était plus candidat à rien, sinon à la révolution. Avant de répondre à ceux qui lui demandent de descendre de la tribune pour se mêler au peuple. "Je ne me suis pas senti en particulier concerné. Moi je suis un travailleur, je travaille à 90 % au guichet, je prends sur le temps libre qui me reste ou sur des journées de grève pour participer à des initiatives militantes, donc ça n'est pas ça qui m’intéresse. Ce qui m’intéresse, c’est la discussion et ce qui peut en sortir."

Une discussion qui a surtout débouché sur la critique de ces appareils politiques qui prônent l’unité tout en organisant leurs universités d’été en même temps que le contre-sommet du G7.