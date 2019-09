Marseille, théâtre régulier de règlements de comptes sur fond de trafic de stupéfiants, a été choisie il y a dix jours pour la présentation du nouveau plan de lutte contre les stupéfiants. Une opération de communication bien menée, mais le trafic ne semble pas être la seule source d'insécurité dans la cité phocéenne.

D'ici 30 ans, Marseille veut multiplier ce type de cités pour reconquérir les quartiers nord. Premier éco-quartier de Marseille, l'îlot Allar est une bulle verte et technologique. Mais l’insécurité ressurgit dès les grilles de la cité franchies. © Radio France / Olivier Martocq

Il n'y avait pas moins de quatre ministres sur place. Celui de l'Intérieur, Christophe Castaner et son secrétaire d'État, Laurent Nuñez, mais aussi la Garde des sceaux, Nicole Belloubet et le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin dont dépendent les douanes. Une importante opération de communication du gouvernement pour annoncer à Marseille, il y a dix jours, le nouveau plan de lutte contre les drogues.

Dans ce cadre, les douanes seront associées à l'Ofast, office anti-stupéfiants, qui sera gouvernée main dans la main avec également police, gendarmerie et magistrats.

L'Ofast ne résoudra pas tout

L’Ofast sera opérationnel dès le premier janvier prochain et l’accent sera mis sur la répression dans des quartiers ciblés. Ce déploiement ne résoudra cependant pas tout. Les trafics ne sont pas les seules sources d’insécurité pour les habitants qui y vivent.

Féminicides, bagarres se terminant parfois par des coups de feu et presque toujours par des coups de couteaux, comme encore ce week-end avec la mort d’un adolescent au pied d’une cité : la violence est multiple et quotidienne dans les quartiers Nord de Marseille. Le chômage, la misère et l’extrême précarité en sont les catalyseurs, dans des cités qui se transforment en véritable ghettos.

Des cités où ce sont les femmes, les mères qui sont surtout en première ligne. Zara habite dans le secteur de Plan d’Aôu, avec vue imprenable sur la mer. C'est l'une des cités refaites des quartiers Nord, ce qui n’a pourtant en rien changé la donne. La peur pour ses enfants est son quotidien : "Dès qu'ils sortent, j'appelle pour savoir où ils sont. Il ne faut pas trainer à certains endroits, là où il y a les réseaux. Avant on pensait que ça ne touchait que ceux qui faisaient partie de ces milieux mais ça peut toucher tout le monde. Les gens se sentent en insécurité dans leur logement, leur quartier. On se sent mal à l'aise mais ça engendre aussi de la violence."

Une habitante du quartier de La Viste explique quand à elle être stigmatisée. "Quand on habite dans certains quartiers bien repérés et il est beaucoup plus difficile de trouver du travail. Il y a le handicap de la situation sociale" dit une mère de famille.

Stigmatisation

Partout, donc, le constat est le même : les habitants des cités sont stigmatisés. Ils ont plus de mal à trouver du travail même à diplôme équivalent. Quand les ministres sont venus sur le terrain, à Campagne l’Evêque, une cité particulièrement difficile, nettoyée et quadrillée par les forces de sécurité pour l’occasion, ce sont encore des femmes qui les ont interpellés, sur des questions très concrètes comme ces jeunes en décrochages scolaires dès 11 ans et que l’on abandonne à leur sort. "Les médiateurs qu'ils nous mettent, même eux ont peur !" ajoute une habitante.

Un tiers de la population marseillaise vit dans ces quartiers pudiquement baptisés "difficiles". Ils réclament - comme d’ailleurs les élus, députés et sénateurs en tête - une police plus visible, sur le terrain. Des promesses ont été faites par tous les gouvernements successifs depuis Jacques Chirac, jusqu’à présent sans déploiement concrets.