Noël et les fêtes de fin d'année, c'est souvent l'occasion d'immortaliser ces instants avec ses proches... Des photos qui envahissent certes nos téléphones portables, mais qu'on aime de plus en plus voir se matérialiser, comme à l'époque des tirages photo.

Spectateur avec un appareil photo lors d'un concert en 2013 © Radio France / Nathanael Charbonnier

Que deviennent nos souvenirs ? S'ils sont désormais beaucoup dématérialisés, ils passent de plus en plus par la case impression. Une personne sur cinq préfère imprimer ses photos plutôt que les garder uniquement sur un téléphone ou un ordinateur, selon une étude OpinionWay de 2017. Un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur... Notamment avec le succès des livres photos, un des produits phares de cette fin d'année. Certaines entreprises en vendent jusqu'à 10.000 par jour.

Un reportage de Fiona Moghaddam