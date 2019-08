En Italie, les « 5 Etoiles » et les démocrates pourraient former un nouveau gouvernement. Les deux partis sont pourtant aux antipodes sur le "Lyon - Turin", cette ligne ferroviaire à grande vitesse en construction des deux côtés des Alpes. Dans le Val de Suse, les opposants maintiennent la pression.

Paolo et Sabine, à Turin. Le TAV (treno ad alta velocità, train à grande vitesse) est à leurs yeux "un grand projet imposé et inutile". © Radio France / Isabelle Labeyrie

C'est un chantier pharaonique, la plus grande infrastructure de transport européenne en cours de construction. Mais personne ne peut dire "si" - ou "quand" - elle sera terminée. Le Lyon-Turin est un dossier extrêmement complexe, paralysé depuis des années par la rivalité franco-italienne, les querelles picrocholines de la politique italienne et les études d'impact sur l'environnement.

Le Parti démocrate, comme la Ligue avant lui, est favorable au projet. Les 5 Etoiles, pas du tout. Ce sont d'ailleurs les divergences entre les deux alliés sur ce dossier précis qui ont servi de prétexte à Matteo Salvini, le 8 août 2019, pour faire tomber la majorité.

Trente ans de mobilisation

La maison de Barbara est cachée dans les arbres, au pied de la montagne... et à son goût, un peu trop près des rails. « Vous voyez, les toits rouges ? La ligne ferroviaire est derrière. On entend déjà les trains qui passent sur la ligne normale. Vous imaginez le bruit, si c'est un Tgv ? »

Barbara de Bernardini, habitante de la vallée, lutte depuis plus de 30 ans contre le train à grande vitesse © Radio France / Isabelle Labeyrie

Depuis 30 ans, l’institutrice - qui a aussi été maire d'une commune du Val de Suse - milite contre ce projet destiné à faire circuler plus d’hommes et de marchandises entre la France et l’Italie. La TAV (Treno ad alta velocità) doit réduire le nombre de camions qui asphyxient les routes et diviser par deux le temps de trajet pour les passagers (Turin serait à deux heures de Lyon). Notamment grâce au percement d'un tunnel de plus de 57 km sous la montagne entre Saint-Jean-de-Maurienne et Suse.

Tout cet argent serait bien plus utile à la lutte contre les inégalités sociales ou à l'aide aux migrants

Coût total estimé : plus de 25 milliards d'euros, partagés entre l'Union européenne, la France et l'Italie. Pour Barbara et les membres de la No-TAV, c'est surtout une absurdité économique et environnementale. "Les budgets seraient bien plus utiles pour lutter contre les inégalités sociales ou aider les migrants qui passent dans notre vallée".

Les 5 Etoiles, une déception

« Pendant toutes ces décennies on en a vu passer, des gouvernements ! Mais même avec les plus ouverts, les plus sensibilisés, comme les Verts, on n’a jamais obtenu l’abandon de l’ouvrage ». Pas question pour autant de laisser tomber les pique-niques devant le chantier ou les manifestations régulières devant les forces de l'ordre. "Ca fait trente ans qu’on est là, dit Barbara dans un éclat de rire. Dans trente ans on y sera encore !! »

Paolo Prieri, militant au sein de PresidioEuropa, parle de GPII ("Grand projet inutile imposé"). Contre lequel il faut lutter sans relâche.

Avec l’arrivée des 5 Etoiles au gouvernement, l’an dernier, les militants pourtant croient au changement. Leur déception est immense : « c’est un parti d’ignorants, mal préparés, incapables, absolument pas dignes de confiance », débite d'un trait Davide Rostan, pasteur de l'Eglise méthodiste réformée.

Davide Rostan, pasteur dans le Val de Suse, opposant au TAV. © Radio France / Isabelle Labeyrie

Face à un partenaire de coalition qui donne le rythme, le mouvement "anti-système" multiplie les concessions. « En un an au gouvernement, ils n’ont rien fait. Ils se sont juste servis de ce dossier pour leur image, pour faire semblant d’être de gauche. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas majoritaires, que ni les démocrates ni aucun autre parti n’accepteront d’arrêter le chantier, et que la bataille est perdue d’avance ! Ils le savaient quand ils ont déposé leur motion de censure au Sénat ».

Les dés semblent jetés : l'ancien président du conseil italien a tranché. Le 24 juillet 2019, quelques jours avant l'explosion de son gouvernement, Giuseppe Conte explique qu'interrompre le projet de nouvelle ligne ferroviaire « coûterait beaucoup plus cher que de le mener à son terme ». Le nouveau gouvernement suivra-t-il la même voie ? "Au fond, tout le monde s'en fout du tgv, dit Davide Rostan, une pointe d'amertume dans la voix. Ce n'est plus un dossier prioritaire".

L'Union européenne augmente son financement

Une bataille perdue sur le plan politique... mais aussi médiatique. Angelo Tartaglia est professeur de physique, opposé au TGV. Il dénonce un débat irrationnel et biaisé.

La propagande est efficace : les gens pensent que nous sommes des montagnards qui ne comprennent rien, des ennemis du progrès !

« En quinze jours, La Stampa, le quotidien de Turin, a publié 75 pages en faveur du train à grande vitesse. Sans arguments, mais avec des slogans du genre « le progrès ne peut pas s’arrêter », « Turin doit se connecter à l’europe », etc. C’est une propagande efficace : les gens pensent que nous sommes des montagnards qui ne comprennent rien, des ennemis du progrès... mais nous, c’est avec des chiffres et des arguments rationnels qu’on prouve que cette affaire est une folie. D’un point de vue économique, cet ouvrage n’a aucun sens. _Les investissements sont sous-estimés_, et nettement supérieurs aux bénéfices attendus car l’accroissement du trafic, lui, a été surestimé ».

Les différents rapports sur le coût et l’inutilité du tunnel commandés par les opposants n’ont pas convaincu. L’union européenne vient même de donner un coup d’accélérateur au projet en augmentant sa part de financement du tunnel à 55%.