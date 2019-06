Après 12 jours d'immersion, les 2000 premiers volontaires du SNU rentreront chez eux ce vendredi. Une première cohorte enthousiaste, malgré quelques couacs et déceptions... mais loin de représenter l'ensemble de la jeunesse. France Inter s'est rendue dans les Hautes-Pyrénées.

Les 2000 premiers volontaires du SNU rentreront chez eux ce vendredi. © Radio France / Claire Chaudière

1200 mètres d’altitude. Au pied du col du Tourmalet. Des vaches se promènent en liberté au milieu d’un centre de vacances réquisitionné depuis une dizaine de jours pour accueillir la première cohorte de jeunes du SNU.

"Pour beaucoup le dépaysement est déjà une petite victoire. On en a qui n’avait jamais vu la montagne, jamais touché la neige !" explique Hervé Latkowsky, chef de centre dans les Hautes-Pyrénées à quelques dizaines de kilomètres de Bagnères-de-Bigorre.

Cet ancien militaire raconte un "séjour de cohésion" ponctué de plusieurs randonnées dont le mythique cirque de Gavarnie, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Il existe un module sur l’orientation scolaire. © Radio France / Claire Chaudière

C’est déjà presque fini et c’est triste. On a fait plein de rencontres de gens qui habitent assez loin de chez nous. On risque de ne pas se revoir. Ici c’est un mélange d’école, de colo de vacances et de service militaire. Moi j’aime bien l’ambiance.

- Alizée et Lucile, venues du Nord et du Puy de Dôme.

Un pincement au cœur et un enthousiasme partagé par la plupart des participants, tous volontaires pour cette première édition du SNU, même si nombreux sont ceux qui auraient aimé plus d’activité en plein air, moins de modules théoriques, "comme si on était en classe"

Trop de codes empruntés à l’univers militaire ?

L’initiation à la boxe et à la self-defense auront eu du succès auprès des jeunes, qui disent également avoir été fortement marqués par les cérémonies républicaines, malgré quelques malaises et coups de chaud.

Le soir, les activités sont libres sans tenue obligatoire. © Radio France / Claire Chaudière

Levée du drapeau, marseillaise… Alors que la fin approche, une question est posée : ces codes empruntés à l’univers militaire ont-ils pris trop de place ?

"C’est un faux procès, répond Hervé Latowsky. On ne fait pas de garde à vous, ni de salut. On cherche à allumer des petites étincelles, non pas pour susciter un engagement dans l’armée, la police ou les pompiers. Mais on veut que les jeunes s’engagent dans des actions tout court."

Un regret de taille pour les encadrants : avoir dû exclure un jeune en raison de son comportement, alors même que le dispositif ne fonctionne encore que sur volontariat.