De plus en plus de sociétés proposent à leurs salariés des activités sportives sur leur lieu de travail. Pour la première fois, un baromètre réalisé par l'institut OpinionWay et que France Inter vous révèle en exclusivité en donne les détails : 10% des salariés font du sport dans leur entreprise.

Aujourd'hui un salarié sur dix pratique une activité sportive en entreprise, une pratique qui tend à s'étendre. © Generali

Troquer le costume-cravate ou le tailleur contre le short et les baskets... c'est désormais possible dans un grand nombre d'entreprises. À en croire le baromètre Opinionway, tout le monde, salariés comme dirigeants, y gagne.

À ce jour, 25 % des salariés ont accès à au moins une activité sportive sur leur lieu de travail et 10 % d'entre eux en pratique au moins une. Mais 35 % des sondés sont demandeurs, or, cela n'est pas (encore) proposé dans leur entreprise.

/ Capture d'écran

Les moteurs qui motivent ces pratiques sportives sont tout d'abord l'activité en elle-même, qui correspond aux besoins des salariés, à un horaire pratique, le tarif pratiqué, les bienfaits sur la santé et contre le stress.

/ Capture d'écran

Et les dirigeants qui proposent ces activités sont unanimes sur leur efficacité auprès des salariés, tant sur un niveau physique - cela contribue à les maintenir en bonne santé - que pour l'esprit d'équipe et le bien-être des salariés.

/ Capture d'écran

Mais tous les salariés ne sont pas logés à la même enseigne. Ils sont trois fois plus nombreux à faire du sport dans les grosses entreprises, qui ont les moyens d'aménager des espaces et des douches, que dans les PME.