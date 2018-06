Les Champs Élysées sont-ils toujours la plus belle avenue du monde ? Entre la circulation dense, les grandes enseignes d'habillement et les flots de touristes, l'avenue parisienne a perdu de sa superbe.

Un relooking pour les Champs-Elysées © AFP / AGLILEO COLLECTION / AURIMAGES / AGLILEO / Aurimages

Une promenade bordée d'hôtels particuliers sous le second empire, des cirques et des cabarets au début du XXème siècle. Aujourd'hui, les Champs-Elysées, c'est plutôt la pollution, le trafic et beaucoup de touristes. Jean-Noël Reinhart veut faire revenir les parisiens sur les Champs. Ancien PDG de Virgin France, il préside le comité Champs-Elysées.

Pour rendre l'avenue plus attractive, le comité mise sur des projets commerciaux, dont le 52 Champs, Un immeuble art déco des années 30.

Au total une quinzaine de chantiers sont prévus. Dont le plus grand "temple Nike" du monde, un Apple Store, un cinéma du futur, un hôtel avec piscine sur le toit.