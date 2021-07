« Je pense donc je suis » Cogito ergo sum, c’est peut être la phrase la plus célèbre de l’histoire de la philosophie. Son auteur, Descartes peut-il nous aider à y voir plus clair, nous aider à bien mener notre vie, à mieux comprendre nos semblables, le monde qui nous entoure et notre société ?

Un portrait du philosophe René Descartes © Getty / Hulton Archive

▶︎ Rediffusion de l'émission du 27/11/2020

