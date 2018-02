Comment expliquer l'extension de la barbe sur de plus en plus de visage masculin ? Comment expliquer que le poil soit devenu l'ennemi à combattre, même dans l'intimité ? Comment le poil permet de révéler notre niveau de stress ou d'évaluer notre exposition aux divers polluants ?

Poils et cheveux ont des choses à nous dire © Getty / Mike Kemp

Et ce matin, une émission consacrée à nos poils et à nos cheveux qui racontent toute une histoire ! Une pilosité qui raconte beaucoup de choses sur nos sociétés, sur nous-mêmes, sur les autres et sur notre identité génétique...

Les poils et les cheveux sont donc très bavards... Qu'il s'agisse d'une barbe de trois jours, d'une boule à zéro ou du refus de s'épiler intégralement quand on est une femme. Des poils ou des cheveux également très bavards sur une scène de crime ou lors de scène conjugale... Chéri(e), à qui appartiennent donc ces cheveux sur ce col de chemise ou ce chemisier ?

