« La grande lassitude des Français » titrait avec justesse le journal Le Monde la semaine dernière. L’absence de perspective claire et nette mine fortement le moral des Français. Comment ne pas tomber dans une grande déprime, voire un épisode dépressif, alors que la pandémie s'éternise ?

Comment rester positif face à une crise sanitaire interminable ? © Getty / Imgorthand

Même les personnes d’un naturel optimiste peuvent se laisser envahir par un sentiment de blues et d’impuissance. Sans oublier ce sentiment d'anxiété à bas bruit qui se généralise à mesure que la crise sanitaire vampirise nos vies. La campagne de vaccination aurait dû tracer des perspectives positives mais les ratés divers et variés plongent la majorité de nos concitoyens dans des abîmes d’incertitudes.

Ce matin, nous vous donnerons des clés pour tenir le coup et nous vous délivrerons quelques messages d'espoir.

Baptiste Beaulieu vous accompagnera également tout au long de cette édition spéciale, et Thierry Lhermitte, ambassadeur de la Fondation pour la Recherche Médicale, nous racontera sa visite dans un laboratoire qui travaille sur la dépression.

Bienvenue dans GBVF, la vie quotidienne mode d’emploi.

Avec nos invité.e.s

Aurélia Schneider , médecin psychiatre spécialisée en psychothérapies comportementales et cognitives, elle a publié La charge mentale des femmes : ... et celle des hommes : mieux la détecter pour prévenir le burn-out - Editions Larousse, 2018

, médecin psychiatre, chef du service de psychiatrie à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil Gilles Vervisch , professeur agrégé de philosophie, auteur, il a récemment publié Comment échapper à l'ennui du dimanche après-midi - Editions Flammarion, 2020

, professeur agrégé de philosophie, auteur, il a récemment publié Comment échapper à l'ennui du dimanche après-midi - Editions Flammarion, 2020 Marie-Rose Moro , psychiatre pour enfants et adolescents, psychanalyste, directrice de la maison de Solenn et professeure à l'université Paris-Descartes

, psychiatre pour enfants et adolescents, psychanalyste, directrice de la maison de Solenn et professeure à l'université Paris-Descartes Hélène Romano , psychiatre, psychothérapeute et essayiste

, psychiatre, psychothérapeute et essayiste Frédérick Sigrist, humoriste

Les chroniques du jour

La chronique santé de Thierry Lhermitte

Baptiste Beaulieu - "Alors voilà"