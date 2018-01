Et si la solution à une régulation du poids durable provenait de notre intestin ? Ce deuxième cerveau qui continue à délivrer ses secrets…

Poids : et si tout se passait dans l'intestin ? © Getty / Kiyoshi Hijik

Bonjour, au nom de toute l’équipe je vous souhaite une belle année 2018…

Et ce matin, comme chaque année après les excès des fêtes et l’avènement d’une nouvelle année… Se pose la question du régime amincissant, véritable obsession occidentale… Les conseils contradictoires pullulent… Et ce matin, je vous propose de démêler le vrai du faux. D’y voir un peu plus clair. Tim Spector, Grand spécialiste du microbiote, nous dira que la solution à une régulation du poids durable provient peut-être de notre intestin, ce deuxième cerveau qui continue à délivrer ses secrets…

Vous pouvez ce matin réagir sur notre page Facebook…

avec

Partenariat Santé Magazine Aline Perraudin

Chronique Thibaut de Saint Maurice