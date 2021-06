Vous avez peut-être déjà entendu l’expression « cerveau reptilien » qui fait référence à sa dimension la plus archaïque, le siège de nos émotions et pulsions élémentaires… Mais qu'est-ce que le cerveau reptilien?

Le cerveau reptilien existe-t-il ? © Getty / PM Images

Nos désirs immédiats, le principe de plaisir serait guidé par notre cerveau émotionnel, et en particulier le noyau cérébral que l’on appelle le striatum…

Comment est-il possible de lutter contre la toute-puissance de ce cerveau émotionnel archaïque qui guide certains comportements comme l’intolérance à la frustration, l’égocentrisme, les incivilités, l’hyperconsommation, certaines addictions ou encore le déni environnemental.

Et puis nous verrons si le cerveau reptilien existe vraiment et s’il s’agit d’une erreur scientifique qui perdure dans le domaine de la psychologie par exemple ?

avec

Didier Pleux, psychologue, Comment échapper à la dictature du cerveau reptilien ed.Odile Jacob

Sébastien Bohler, rédacteur en chef de Cerveau et psycho

Choses vues de Christophe André

Marie-Laure Zonszain, Femme actuelle

