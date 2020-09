Réussir sa vie de couple est presque devenu le synonyme d’une vie réussie… Le couple, instance ultime de l’épanouissement personnel. Alors un jour, quand on se rend compte que l’amour ne rimera pas forcément avec toujours, et que l’on ne désirera plus l’autre comme au premier jour, le couple tremble sur ses fondations.

Comment faire rimer amour avec désir ? © Getty / axel bernstorff

Notre invitée Belinda Cannone se demande si l’on vit vraiment une crise du couple.

Une crise qui serait liée à l’hyper-sexualisation de nos sociétés, au néo-libéralisme comme le pense la sociologue Eva Illouz, aux applications de rencontre, ou encore à une peur généralisée de l’engagement…

Dans son nouvel essai, Belinda Cannone ausculte les différentes formes du couple qui ont sécrété au cours de l’histoire différentes conceptions de l’amour…

Vous verrez comment nous sommes passés de la conception chrétienne de « l’amour pour toujours » à l’idée que le désir charnel doit être l’alpha et l’oméga du couple…

Vous verrez aussi ce qu’est l’amour-désir défendu par notre invitée. Quand le désir devient une expérience qui abolit la dichotomie corps/esprit.

Et vous, dîtes-nous si vous parvenez à faire cohabiter l’amour pour toujours et le feu du désir…

Si oui, dîtes-nous comment vous faîtes !

avec :

Bélinda Cannone, romancière, essayiste, autrice de Le nouveau nom de l’amour (Stock)

