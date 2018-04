Dans quel cas est-il bon pour la santé ? Quelles sont les meilleures recettes à faire soi-même. Et nous évoquerons une infinité de sandwich, du jambon-beurre au burger en passant par le kebab. Vices du sandwichs industriels et vertus du sandwich fait maison...

Qui a inventé ce plat pratique où l’on glisse ce que l’on veut entre deux ou plusieurs tranches de pain ? Ce met tire-t-il vraiment son origine de Sir John Montagu, 4ème comte britannique de Sandwich ?

Pourquoi le sandwich connaît-il un tel succès ?

Pourquoi la version industrielle plait-elle autant au consommateur ?

Pourquoi préfère-t-on acheter des triangles mous et sans saveur plutôt que de préparer soi-même son casse-croûte fait-maison ?

Quelles sont d’ailleurs les meilleures recettes saines et faciles à confectionner ?

Kebab, burger, tacos, ont-il supplanté notre bon vieux jambon-beurre qui connaît de vertigineux écarts de prix à travers toute la France ?

Et puis nous verrons comment le réalisateur du documentaire Sandwich diffusé sur Canal+ a décidé de fabriquer un pan bagnat de A à Z pendant une dizaine de mois : de la semence du blé qui a servi à fabriquer le pain à l’élevage des poules nécessaire pour des œufs maison…

Et vous, dîtes-nous pourquoi vous aimez déguster des sandwichs ? Que pensez-vous de ceux vendus dans les supermarchés et les boulangeries ? Quelles sont vos recettes maison préférées ? Avez-vous succombé à la folie des burgers de qualité et aux tacos à la mode en ce moment chez les jeunes mangeurs…

Bande annonce du documentaire Sandwich sur Canal Plus

Rediffusion de Sandwich:

- Jeudi 05 Avril à 10h25 sur Canal +

- Dimanche 08 avril à 05h30 sur Canal +

- Lundi 16 avril à 13h30 sur Canal +

