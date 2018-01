Egalité femme/homme, charge mentale..

Si vous étiez en train de faire la grasse matinée hier, je me permets de renouveler au nom de toute l’équipe tous mes vœux de joie et de santé en cette année 2018.

Et si justement 2018 devenait l’année de la vraie répartition des tâches à la maison et de la charge mentale vraiment partagée ? Que l’on soit un jeune couple ou un duo à la retraite, parents d’1,93 enfants selon l’Insee, ou à la tête d’une famille nombreuse recomposée… Que faire concrètement pour que ce ne soit plus les femmes qui ramassent les chaussettes sales qui traînent ? Comment agir pour qu’elles ne s’occupent plus du matin au soir, et même dans leur sommeil, des affaires domestiques ? Comment alléger leur charge mentale… Cette charge qui les conduit à se soucier en permanence de la maisonnée, de l’ampoule à changer à l’inscription de l’aîné au judo en passant par la mise à jour des vaccins. Cette liste de chose à faire qui tourne en boucle dans leur tête… Comment faire pour que les femmes s’occupent enfin d’elle-même sans culpabiliser ?

Et vous comment faites-vous pour qu’il existe à la maison une vraie répartition des tâches ménagère ? Comment faîtes-vous pour mieux répartir la charge mentale au sein du couple ?

