Un peu de chimie amusante pour les petits et les grands avec le grand chef Thierry Marx et le chercheur en physico-chimie des matériaux Raphaël Haumont, pour des recettes et des expériences à faire en famille en cuisine !

La cuisine et la pâtisserie, une affaire de science pour tous ! © Getty / Simon McComb

Nous réaliserons un gâteau magique, une salade tomate mozzarella en forme de spaghetti, ou encore de la ratatouille en tube.

Il ne s’agira pas de magie mais de sciences.

De chimie bien sûr, mais aussi de physique, de biologie et même de mathématiques !

Petit cours sur les émulsions, la gélification, la cristallisation en passant aux fournaux.

Nous reviendrons également sur quelques tours de mains aberrants d’un point de vue scientifique comme le fait de mettre du vinaigre dans l’eau de cuisson des œufs durs...

Mais la cuisine, c’est d’abord une histoire de plaisir gustatif, nos invités vous diront comment cultiver les nouveaux goûts chez les enfants.

avec

Raphaël Haumont : Professeur des universités à l’université Paris-Sud (Orsay) où il dirige la Chaire Universitaire « Cuisine du Futur ». Egalement chercheur en physico-chimie des matériaux. Sa rencontre avec Thierry Marx marque la création du Centre français d’innovation culinaire (CFIC).

Thierry Marx : Chef étoilé de l’hôtel Mandarin oriental à Paris, membre fondateur du collège culinaire de France et initiateur de l’école de formation aux métiers de la restauration et de la boulangerie à Paris.

Livres qu’ils ont écrit ensemble :

« Le petit chimiste (très) gourmand en cuisine : 30 recettes et expériences à faire en famille » éditions Dunod (1ère édition en 2014, dernière rééd. en 2019)

« L’innovation aux fourneaux : en dix idées-clé », éditions Dunod (1ère édition 2016, rééd. en 2021)

