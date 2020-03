Faire face à une fatigue passagère, un stress qui s’installe, une anxiété récurrente, des insomnies qui durent depuis quelques jours...Sous forme d’infusion ou de décoction, de compléments alimentaires ou d’huiles essentielles, nous vous dirons quelles sont les meilleures plantes, vitamines ou minéraux pour vous aider

Fatigue, stress, sommeil… Quelles solutions naturelles ? © Getty / PeopleImages

Et puis en ces temps d’épidémie de COVID 19, nous verrons comment renforcer naturellement ses défenses immunitaires.

N’oublions pas que le stress chronique contribue à les affaiblir.

Et vous : comment luttez-vous naturellement contre un épisode d’anxiété, de stress, contre une fatigue ou une insomnie passagère ?

Caroline Gayet Diététicienne, Nutritionniste, Phytothérapeute, Mes 1000 ordonnances phytothérapie ed.Leduc

Diététicienne, Nutritionniste, Phytothérapeute, Mes 1000 ordonnances phytothérapie ed.Leduc Christelle Pangrazzi Rédactrice en chef adjoint de 60 millions de consommateurs

Rédactrice en chef adjoint de 60 millions de consommateurs Laurent Chevallier médecin nutritionniste, Moins de médicaments, plus de plantes ed.Fayard

médecin nutritionniste, Moins de médicaments, plus de plantes ed.Fayard Jacques Fleurentin, président de la Société Française d'Ethnopharmacologie et auteur Du bon usage des plantes qui soignent et Du bon usage de l'aromathérapie ed. Ouest France

