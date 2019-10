Je vous propose de réviser de façon ludique quelques règles d’orthographe, de grammaire et de vocabulaire. On le sait, les fautes de français sont discriminantes, dans la vie de tous les jours, au travail, à l’école.

Eviter les fautes d'orthographe © Getty / Thomas Jackson

Nous sommes souvent jugés sur notre niveau de français, et on ne peut pas s’empêcher de distribuer des zéros pointés à ceux qui trébuchent sur un participe passé dans un courriel. Ou ceux qui commettent un barbarisme une faute de syntaxe lors d’un entretien d’embauche..

Nos invités vous délivrent quelques règles pour s’en sortir la tête haute…

Avec nous l’écrivain et journaliste Daniel Lacotte, la correctrice Muriel Gilbert et l’ancien prof et auteur prolifique Jean-Joseph Julaud.

Racontez-nous si les fautes de français vous ont joué des tours dans votre vie. Les élèves qui n’ont pas classe ce mercredi peuvent évidemment nous appeler.