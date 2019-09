Pourquoi est-ce si difficile d’arrêter ? Comment mieux comprendre les mécanismes de l’addiction et ne plus être accro à la cigarette ? La volonté est-elle suffisante pour arrêter ?

Comment arrêter de fumer ? © Getty / Peter Dazeley

Je dois bien vous l’avouer…

Sur certains sujets, j’ai développé une âme de dictateur…

Interdire totalement la cigarette dans tous les espaces publics ouverts, même dans la rue, comme à Singapour, ou dans les jardins publics, comme à New York…

Mais, présentant une émission où la bienveillance est censé le disputer à l’empathie, je dois remiser par devers-moi ces rêves totalitaires anti-tabagique.

Je n’ai jamais fumé de ma vie, sauf deux bouffées d’une clope infâme de la marque au cow-boy…

Et je ne comprenais pas mon cher grand-père maternel qui fumait un paquet et demi de brune sans filtre pendant les trois quarts de sa vie…

Enfin, je ne comprenais pas qu’il s’agissait d’une addiction.

Et qu’il fallait blâmer le produit toxique non le fumeur.

Je ne comprenais pas non plus, que fumer restait pour lui une grande source de plaisir, comme le raconte si bien Jean-Jacques Brochier dans Je fume et alors ?.

Vous avez peut-être envie de fumer et vous n’y arrivez pas ?

Vous souhaitez briser les chaînes de cette assuétude, mais rien ne fonctionne ?

Vous êtes heureux de fumer, mais une partie de votre cerveau raisonnable vous susurre au creux de l’oreille qu’il serait bon d’arrêter ?

Vous êtes malade du tabac, et vous DEVEZ impérativement cesser de vous empoisonner ?

Mais voilà vous n’y parvenez pas...

Ce matin, nous allons essayer de vous aider !