Est-ce que les patients attendent trop des médecins et de la médecine ? Pourra-t-on un jour éviter les erreurs de diagnostic ? Quelles sont les limites de la médecine ?

Parfois considérée comme une science exacte, la médecine reste avant tout un art du diagnostic, exercée par des hommes et des femmes qui ne sont pas des super-héros infaillibles, à l’abri des erreurs.

De la Préhistoire à aujourd’hui, la médecine est passée d’un bricolage parfois génial aux promesses de l’intelligence artificielle… Et plus la médecine se sophistique, plus nous sommes exigeants… Nous lui demandons parfois l’impossible : qu’elle nous guérisse à coup sûr, qu’elle empêche de retomber malade, et surtout qu’elle ne se trompe jamais de diagnostic…

On s’intéresse ce matin à cette médecine qui navigue entre science exacte et science humaine.

Et vous, qu’attendez-vous de la médecine ? A quoi doit-elle ressembler dans l’idéal ?

Et puis dîtes nous si avez-vous vécu des erreurs diagnostic ou une errance médicale ?

