Comment la chaleur ou le froid peuvent affecter nos comportements ? Psychologiquement, sommes-nous les mêmes en hiver ou en été ? Comment avez-vous vécu ce mois de novembre, à la fois, maussade, gris, pluvieux, parfois très froid, avec des jours qui raccourcissent à vue d’œil ?

Etes-vous météo sensible ? © Getty / ArtMarie

Le mauvais temps a-t-il une influence sur votre moral ?

Votre bonne humeur est-elle indexée sur le niveau des températures et le degré de luminosité ?

Nous verrons ce matin comment la météo est susceptible de réguler le thermostat subtil de nos émotions.

Comment la chaleur ou le froid peuvent affecter nos comportements ?

Psychologiquement, sommes-nous les mêmes en hiver ou en été ?

Comment fonctionne une déprime saisonnière ?

Pourquoi certains phénomènes venteux créent des agacements, des énervements comme le veulent certaines croyances populaires, à propos du vent d’Autan ou du Mistral ?

Coup de projecteur également sur la météo de nos émotions qui varient indépendamment du temps qu’il fait !

Etes-vous météo sensible, un peu, beaucoup, passionnément, ou alors pas du tout ? Contactez-nous au 01 45 24 7000, sur l’appli France Inter et sur la page Facebook de GVBF.

Dîtes nous également si le réchauffement climatique vous rend anxieux…

avec

Louis Bodin, météorologue ingénieur prévisionniste, Nous sommes tous météo-sensibles ed.Albin Michel

météorologue ingénieur prévisionniste, Nous sommes tous météo-sensibles ed.Albin Michel Ilios Kotsou , chercheur en sciences des émotions, docteur en psychologie, "Prendre soin de la vie" ed. L'Iconoclaste

, chercheur en sciences des émotions, docteur en psychologie, "Prendre soin de la vie" ed. L'Iconoclaste Christilla Pellé Douël, Psychologies magazine

Chronique Christophe André

Partenariat Femme Actuelle : Marie-Laure Zonszain

Demain, avec Cerveau et Psycho, on s’intéresse aux bases scientifiques des pédagogies nouvelles type Montessori ou Freinet. Nous recevrons Sébastien Bohler et le professeur de psychologie du développement Olivier Houdé.