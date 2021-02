Coup de projecteur sur l’assiette des tout-petits ! L’alimentation du bébé débute dans le ventre de la mère bien avant ses premiers gazouillis.

L'alimentation des bébés © Getty / Cecile Lavabre

Nous verrons pourquoi l’alimentation des parents est importante avant la conception. On s'intéressera bien sûr à l'allaitement maternel ainsi qu'aux préparations commerciales destinées aux nourrissons.

Quels sont les bienfaits de l’allaitement ? Que valent les laits maternisés ? Comment bien les choisir ? Et puis question fondamentale, comment bien aborder la diversification alimentaire ? A quel âge la commencer ? Que faire en cas d'allergie dans la famille ? Comment détecter la faim chez le bébé ? Comment faire pour que la découverte de l’alimentation devienne un plaisir pour les cinq sens du bébé ?

Bref, une extraordinaire aventure gourmande !

Nous vous proposerons ce matin des recettes et des conseils.

zoom sur un titre de presse qui permet de se cultiver de façon plaisante. On s'intéresse à la revue de culture générale L'Eléphant qui consacre un dossier philosophique à la beauté.

Avec: