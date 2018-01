Comment inciter les adolescents à faire du sport…Quel rapport entretiennent-ils avec leur corps ? Pourquoi est-il si difficile de les motiver ? Pourquoi certains se jettent à corps perdus dans le sport et d’autres non

Partenariat La Croix : Une bonne résolution pour 2018... Faire bouger nos ados

Et si nos adolescents bougeaient davantage en 2018 ? Car leur activité physique et sportive chute au fil des années… Comment les motiver au moment où ils connaissent un tsunami hormonal qui transforme leur corps et leur esprit ? A contrario, pourquoi certains prennent beaucoup de plaisir à jouer au foot, à pratiquer la boxe, la musculation, la danse ou encore le 100 mètre ? Les adolescents sont-ils sensibles à la notion de performance et de compétition, aux bienfaits santé de l’activité physique et de la socialisation par le sport ?

Comme tous les mercredis, en fin d’émission, vous retrouverez la chronique Pas son genre de Giulia Foïs qui évoquera la célèbre poupée Barbie qui aurait fait soncoming out sur le réseau Instagram…

Denis Peiron spécialiste de l’éducation à La Croix

Joana Ungureanu consultante en santé publique, spécialisée dans le sport-santé, dans le cadre de l’Irmes (Institut de recherche biomédicale et épidémiologie du sport) et à l’EHSP (Ecole de hautes études en santé publique)

Anne Revah-Levy pédopsychiatre, Professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris-Diderot, chef de service du service universitaire de psychiatrie de l'adolescent de l'hôpital d'Argenteuil

Chronique Giulia Foïs