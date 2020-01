Il figure parmi les écrivains les plus lus en France et dans le monde. Mais de quelle façon, chaque génération, chaque époque se réapproprient l’auteur de "L’Etranger", de "La Peste" et du "Mythe de Sisyphe" ?

Portrait de l'écrivain français Albert Camus à qui l'Académie suédoise vient d'attribuer le Prix Nobel de littérature, octobre 1957 © AFP / STF

Pourquoi Albert Camus nous donne le sentiment de pleinement exister dans un monde absurde ? Pourquoi donne-t-il le goût de vivre en disant la vérité et sans forcément nous réconforter ?

On ne peut pas aider les autres si on n'est pas heureux

- Albert Camus

Pourquoi sa lecture peut nous permettre d’échapper à une vie morne et sans éclat ?

Pourquoi est-il encore et toujours une icône mondiale de la révolte ?

Pourquoi les jeunes générations sont-elles sensibles à sa vision du monde ?

Extraits de l'émission

En le lisant aujourd'hui, on peut faire des liens entre ce qu'il écrivait pour caractériser la société de son temps et ce qui caractérise la société de notre temps

- Marilyn Maeso

Albert Camus a connue la haine dans l'histoire et il nous dit qu'il faut nous méfier de la radicalité. Que le courage, c'est justement de parvenir à faire la part des choses

- Fabrice Gardel

Avec nous pour en parler

Fabrice Gardel , réalisateur du documentaire Albert Camus, l'icône de la révolte (dif Public sénat 4/1 à 21h)

Marilyn Maeso , professeure de philosophie, "L'abécédaire d'Albert Camus" (éditions de l'Observatoire)

Thibaut de Saint Maurice , professeur de philosophie

Guillemette Odicino pour son Esprit d'escalier

