Quels sont les ingrédients fondamentaux d’un repas pris en plein air, dans la nature, dans un jardin, un parc, au bord de l’eau ? Quelles sont les recettes les plus conviviales adaptées à ce type de libation ?

Réussir un pique-nique © Getty / istetiana

Racontez-nous vos astuces pour un pique-nique réussi…

Et vos plus beaux souvenirs.

Avec :

Raphaele Marchal, autrice de _Passion pique-nique (_ed. Michel Lafon)

autrice de _Passion pique-nique (_ed. Michel Lafon) Grégory Cohen, chef

chef Daniele Gerkens, Elle à Table

Thibaut de Saint-Maurice esquissera une petite philosophie du casse-croute en plein-air…

Le temps d'être curieux : Les fourmis

avec Daniel Fiévet et son invitée Cléo Bertelsmeier / La vie des fourmis

Le temps de cuisiner maison : tartare de tomates et financier aux framboises

Grégory Cohen