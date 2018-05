Quel rapport entretenez-vous avec la nature ? Est-ce un besoin vital pour vous ? Qu’est-ce que vous recherchez dans la nature ?

Comment expliquer ce besoin de se relier corps et âmes à la forêt, à la mer, à la montagne ?

Pourquoi avons-nous tant besoin de nous frotter à la faune et à la flore ?

Pourquoi la nature nous permet d’être plus attentif, plus créatif, plus sensible, à la fois recentré sur soi et ouvert au monde ?

Pourquoi avons-nous besoin de nous retrouver seul dans la nature ?

Pourquoi cette solitude volontaire immergée dans un espace naturel nous permet de mieux retrouver la société et nos semblables ?

Julien Bisson (Partenariat Le 1) Rédacteur en chef de l'hebdomadaire le1hebdo et de la revue America

Reportage Antoine Ly:

Notre reporter Antoine s’est intéressé à une manière originale de se reconnecter avec la nature. C’est la randonnée à pieds…NUS ! Il a accepté de se déchausser pour vivre cette expérience avec le précurseur en France. Il s’appelle Denis Duchêne. Il y a 15 ans, il a importé cette pratique dans les Vosges, dans son parc « La Ferme Aventure », à la Chapelle aux Bois. Antoine s’est donc rendu dans cet espace de 8 hectares, où la nature est littéralement à vos pieds !

Et comme promis, les références des livres conseillés par nos invités :

