Comment se sentir digne d’être aimé et comment trouver le courage d’aimer ? Quelques secrets pour apprendre à s’aimer, pour mieux aimer…

Mieux s'aimer pour mieux aimer © Getty / Igor Ustynskyy

Et ce matin, notre invitée Sharon Salzberg nous aide à mieux s’aimer et à mieux aimer… C’est l’une des grandes pionnières de la méditation laïque d’inspiration bouddhiste dans le monde occidental. Elle vient de publier Comment s’ouvrir à l’amour véritable.

C’est l’occasion de se demander comment développer l’amour pour soi

Ce qui n’a rien à voir avec l’égotisme et la vanité, pourquoi aimer est d’abord un verbe d’action ? Pourquoi faut-il tourner le dos à la quête de perfection et à l’autocritique qui empêchent l’amour de s’épanouir. Bref ce matin on se demande comment s’aimer du mieux possible dans son couple ou dans sa famille…

