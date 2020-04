Quel sont les vertus de la parole contée ? Comment le conte nous permet-il de créer du lien en période de confinement ? Dans une période de crise comme celle que nous traversons aujourd'hui, comment peuvent-ils rassurer les enfants et les aider à s'évader et à apprendre ?

Pourquoi le conte est-il nécessaire en temps de confinement ? © Getty / Rolf Bruderer

Depuis la nuit des temps, les contes développent notre imaginaire et nous aident à appréhender nos peurs et nos angoisses. Qu'ils soient merveilleux ou effrayants, modernes ou populaires, leurs thèmes sont intemporels et se retrouvent dans toutes les cultures.

Laissons-nous porter par la magie des contes

Avec :