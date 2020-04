Quel est l'impact du confinement sur le sommeil ? Comment bien dormir dans ce contexte ?

On s'évade avec l'écrivain Erik Orsenna, qui nous raconte ses plus beaux voyages et nous livre ses réflexions sur le virus et la mondialisation. Il est l'auteur de la Géopolitique du moustique, quatrième tome de son Petit précis de mondialisation, aux éditions Fayard (2017).

Pour se changer les idées, le cuisinier chimiste Raphaël Haumont nous livre ses recettes. Il publie ce mois-ci Le petit chimiste pâtissier, 30 recettes-expériences à faire en famille, chez Dunod.

Comme promis la recette du "Gâteau magique"

Une pâte à gâteau liquide se transforme en un gâteau avec trois couches de textures différentes. Alors, gâteau magique ou gâteau physique ? DURÉE : 15 MIN et 45 MIN DE CUISSON

Il vous faut : ½ L de lait, 3 oeufs, 100 g de farine, 150 g de sucre, 50 g de beurre, Vanille, Un robot ménager ou un batteur électrique, Moule à gâteau haut, d’environ 16 cm de diamètre.

Faites tiédir le lait et faites fondre le beurre dans deux casseroles. Séparez les blancs et les jaunes d’oeuf. Dans un saladier, mélangez les jaunes avec le sucre. Fouettez. Incorporez le beurre fondu, puis la farine. Versez alors progressivement le lait. Bien mélanger. Montez les blancs en neige, en veillant à ne pas trop les serrer (en pâtisserie, serrer signifie rendre très ferme). Incorporez délicatement les blancs en neige au mélange. Versez le mélange dans un moule préalablement beurré. Faire cuire à 160 °C pendant 20 min, puis poursuivre la cuisson pendant 25 min environ à 150 °C. Au cours des 5 dernières minutes, surveillez régulièrement la cuisson. Laissez refroidir le gâteau, puis placez-le au réfrigérateur au moins 2 h. Démoulez délicatement… surprise… observez-vous bien trois couches ?

Ce gâteau magique ouvre le bal des réactions physico-chimiques et nous montre combien la science opère en cuisine, comme une magicienne, pour éveiller nos papilles et bluffer nos sens. Dévoilons le premier tour… Ce gâteau n’est pas magique, évidement, mais physique ! Son secret repose sur une grandeur physique : la masse volumique. Les éléments « lourds » tombent, les éléments « légers » flottent… Dans notre préparation, nous avons mis du lait, de la farine, du sucre, un peu de beurre, des jaunes d’oeuf et des blancs d’oeufs montés en neige. La préparation avant cuisson est uniforme, et semble très liquide. Vue à la loupe, elle n’est pourtant pas si homogène que ça !

Et la recette de la mousse DE chocolat

Une mousse au chocolat sans oeuf, ni beurre, ni sucre ? 50 fois moins calorique et 50 fois plus légère ? Est-ce possible ?

Il vous faut : 150 g de chocolat noir 70 %, 180 g d’eau minérale, Un siphon, des cartouches de gaz à chantilly, Une casserole, Un fouet

Dans une casserole, mettez à fondre à feux doux le chocolat avec l’eau. Lorsque le mélange est bien fondu et homogène, versez l’ensemble dans le siphon. Enclenchez une cartouche de gaz, et secouez. Laissez-la dans le porte-cartouche. Placez l’ensemble au réfrigérateur jusqu’à complet refroidissement (2 h environ). Au moment de servir, versez la mousse de chocolat dans des récipients individuels.

Notre dossier du jour sur le sommeil. Patrick Lemoine, psychiatre et spécialiste du sommeil, nous livre tous ses conseils pour mieux dormir en cette période de confinement.

A lire : "Apprendre à dormir" sous la direction du Dr Patrick Lemoine aux éditions humenSciences

