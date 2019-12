Vos enfants ou vos petits-enfants sont peut-être scolarisés dans une école qui suit les pédagogies dites nouvelles du type Freinet ou Montessori. Des pédagogies qui préconisent un environnement adapté, un climat serein en classe, des établissements qui encouragent l’autonomie, l’activité des élèves.

Les pédagogies alternatives © AFP / Maskot

Des pédagogies qui les laissent suivre leur élan naturel face à un panel d’activité…

Des écoles qui permettent de déployer leurs compétences, à leur rythme, et qui font de l’erreur un outil d’apprentissage. Nombreux sont les parents qui jugent efficaces ces écoles Montessori ou Freinet. Mais que valent ces méthodes à l’épreuve de l’évaluation scientifique. De plus en plus de chercheurs et d’enseignants collaborent pour évaluer les bénéfices de ces pédagogies pour le cerveau des enfants…

professeur à La Sorbonne et directeur du Laboratoire de psychologie du développement et de l’éducation de l’enfant du CNRS, L’intelligence humaine n’est pas un algorithme ed.Odile Jacob , L'école du cerveau ed.Mardaga Christilla Pellé Douël, Psychologies mag

