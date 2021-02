Vous êtes peut-être équipés d’une machine parlante, d’une enceinte connectée, d’un smartphone doué de la parole, qui vous écoute sans relâche, poliment, sans jamais se fatiguer de vos requêtes.

Doit-on avoir peur des enceintes connectées ? © Getty / Smith Collection/Gado

Demain, il nous paraîtra naturel, indispensable qu’un robot émotionnel nous aide dans les tâches du quotidien ou qu’il nous tienne compagnie. Nous entretenons avec nos smartphones un lien d’attachement, comme s’il s’agissait d’un doudou numérique. Et comme les jeunes enfants, nous sommes souvent plongés dans un profond désarroi quand nous l’oublions ou quand nous le perdons. Nous le savons, ces machines parlantes ne sont dotées ni d’émotions, ni de sentiments, ni d’intention, ni de libre arbitre, ni de désir.

Ces machines nous imitent sans ressentir quoique ce soit, elles nous parlent sans comprendre un traître mot de ce qu'elles racontent. Et pourtant elles nous fascinent.

Faut-il avoir peur de la révolution qui s'annonce au cours de la décennie 2020 ?

Nos experts Laurence Devillers et Serge Tisseron vont nous aider à anticiper l’emprise insidieuse de ces machines parlantes et robots émotionnels.

Laurence Devillers , professeure à Sorbonne Université en informatique appliquée aux sciences humaines et sociales, elle dirige au CNRS la chaire de recherche en intelligence artificielle HUMAAINE en apprentissage machine, détection des émotions et interaction homme-machine, manipulation et éthique. Elle est également membre du Comité national pilote d'éthique du numérique et a publié Les robots émotionnels: santé, surveillance, sexualité...: et l'éthique dans tout ça ? - Editions de l'Observatoire, 2020

