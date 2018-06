Quels sont les effets pervers de la prévention santé ?

Ce matin...

Mais qui pourrait bien penser du mal de la prévention santé? Ces messages qui nous disent de manger cinq fruits et légumes par jour, de ne pas boire d'alcool pendant la grossesse, de bien penser au dépistage de telle ou telle maladie… Evidemment que c'est une bonne chose !

Et pourtant. La prévention peut parfois avoir des effets pervers. Le dépistage, par exemple, n'est pas recommandé pour tous les cancers. Certains messages de santé publique peuvent aussi être contestés, parce qu'ils envoient des injonctions contradictoires au grand public, ou au contraire parce qu'ils masquent les débats qui agitent la communauté scientifique. On va consacrer une heure d'émission aux effets pervers de la prévention...

Avec :

Dominique Dupagne, médecin généraliste, auteur de La revanche du rameur Ed.Michel Lafon.

Catherine Hill, épidémiologiste à l'Institut Gustave Roussy, biostatisticienne, auteur.

Et la chronique de Thibaut de Saint Maurice !

