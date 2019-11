Comme si ce moment de la vie féminine vous faisait pénétrer dans une autre dimension. Etre qualifiée de ménopausée… Une étiquette souvent mal ressentie, et qui plonge beaucoup trop de femmes dans un certain désarroi, un malaise diffus, une honte plus ou moins sourde.

Comme si les femmes ménopausées étaient devenues périmées, défectueuses, comme si ce moment de la vie féminine vous faisait pénétrer dans une autre dimension.

Et que dire de la préménopause ? Cette période plus ou moins longue, fréquemment mal vécue, avec anxiété et incompréhension.

Rappelons tout de même que dans certaines sociétés, dites traditionnelles, la ménopause devient un moment d’accroissement des possibles et des pouvoirs, nous confirmera l’une de nos invités. Chez les Baruyas de Nouvelle-Guinée, par exemple, la cessation des menstruations confère aux femmes "des libertés de parole et d’action que les femmes en âge de procréer ne peuvent pas s’arroger", nous rappelle l’anthropologue Maurice Godelier.

Et si vous aussi, vous repreniez le pouvoir et refusiez d’être étiquetée

Halte ce matin aux tabous de la ménopause et de la pré-ménopause !

Comment atténuer certains désagréments ?

Quid des traitements hormonaux, des solutions naturelles ?

Comment bien aborder ce bouleversement physique et psychique ?

Comment transformer cette étape importante en nouveau départ ?

avec

Marie Veluire , gynécologue sexologue

, gynécologue sexologue Danielle Hassoun, gynécologue

gynécologue Cécile Charlap, sociologue, la fabrique de la ménopause (CNRS édition)

sociologue, la fabrique de la ménopause (CNRS édition) Tel : Caroline Gayet, Diététicienne, Nutritionniste, Phytothérapeute

