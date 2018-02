Comment expliquer la répétition des crises sanitaires type Mediator ou Depakine ? Quel est le coût des campagnes de prévention ? Et quelle est leur réelle efficacité, qu’il s’agisse de nous inciter à nous vacciner, à manger 5 fruits et légumes par jour ? Qu'est-ce que la Santé publique ?

Qu'est-ce que la santé publique ? © Getty / Phil Fisk

Bonjour à tous, bienvenue dans GBVF, en direct ou en podcast, j’espère que vous avez passé un bon week-end.

Et on s’intéresse aujourd’hui à la santé publique

Un domaine réputé ennuyeux, austère, rébarbatif et finalement assez méconnue du grand public… L’idée ce matin, c’est de mieux comprendre quelques enjeux sanitaire de notre société.

On se demandera par exemple si notre système de santé est le meilleur au monde. Et quelle est l'efficacité des campagnes de prévention ? Qu’il s’agisse de nous inciter à nous vacciner, à manger 5 fruits et légumes par jour, à ne plus fumer de tabac ou à se faire dépister pour diverses maladies ? Et puis on se demandera également où en est la démocratie sanitaire, avec des patients de moins en moins passifs face au corps médical ?

Eléments de réponse avec :

Partenariat Santé Magazine Aline Perraudin

Chronique Thibaut de Saint Maurice