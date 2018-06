Quelles sont les façons dont on peut se remettre d’un traumatisme? Non pas l’oublier, mais tenter de reprendre une vie normale. Vous verrez notamment que certains rescapés du Bataclan bénéficient d’une thérapie étonnante : ils font de la plongée sous-marine… et cela atténue les symptômes du stress post traumatique.

On voudrait parfois pouvoir effacer un souvenir de sa mémoire. Cliquer sur « supprimer », pour ne plus y penser. Alors imaginez un peu le quotidien de ceux qui pensent tout le temps au même souvenir atroce. Cauchemars, insomnies et flashbacks sont leur quotidien. Ils sursautent pour un rien, ils sont en permanence sur le qui-vive. Ils souffrent de stress post-traumatique.

Peuvent-ils espérer guérir ? Oublier, ça non. Mais rendre le souvenir supportable, oui c’est possible. De plus en plus. Car les thérapies innovantes se multiplient. Grâce à la plongée sous-marine, notamment. Ou encore l’EMDR, psychothérapie basée sur les mouvements oculaires. Evidemment, cet arsenal thérapeutique s’accompagne de controverses sur l’efficacité de telle ou telle méthode.

Tout cela pose des questions passionnantes sur le fonctionnement de notre mémoire. Et sur la façon dont la société prend conscience de l’importance des blessures psychiques.

Lucile Degoud, réalisatrice du documentaire Attentats, agressions : surmonter le traumatisme diffusé le 6 juin sur France 5.

réalisatrice du documentaire Attentats, agressions : surmonter le traumatisme diffusé le 6 juin sur France 5. Muriel Salmona, psychiatre, psycho-traumatologue, chercheuse et formatrice en psychotraumatologie et en victimologie. Présidente et fondatrice de l’association Mémoire traumatique et Victimologie.

psychiatre, psycho-traumatologue, chercheuse et formatrice en psychotraumatologie et en victimologie. Présidente et fondatrice de l’association Mémoire traumatique et Victimologie. Lionel Gibert, addictologue, du pôle neurosciences de l’hôpital Paul Brousse, travaille sur des essais cliniques pour soigner le stress post traumatique (victimes d’attentat, militaires...) grâce à la plongée.

