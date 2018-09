Théorie du complot, légendes urbaines, fausses informations invérifiables, fake news… Comment faire pour que les enfants et les adolescents soient moins crédules, notamment sur Internet ?

Il est possible de mobiliser nos intelligences pour rendre les jeunes plus résistants aux sirènes du complotisme et des fake news (ces "fausses nouvelles")… Mais comment les aider, concrètement, efficacement à démonter les croyances les plus absurdes ?

Comment expliquer la séduction et la propagation de ces fake news ?

Pourquoi est-il si difficile de changer le point de vue des croyants aux fake news et au conspirationnisme ?

Et puis comment faire en sorte que les jeunes aiguisent leur sens critique à l’égard de l’information des médias grand public ?

Et vous ?

Comment faites-vous pour que vos enfants et adolescents soient moins crédules face aux fake news et aux théories du complot ?

Pour en parler

Ali Rebeihi reçoit :

• Gérald Bronner, sociologue, auteur dernièrement de Cabinet de curiosités sociales (aux éditions PUF), La démocratie des crédules (chez PUF également) et Crédulité et rumeurs (aux éditions Le Lombard)

• et Thomas Huchon , journaliste d'investigation et réalisateur de documentaire pour Spicee, spécialiste des fake news

