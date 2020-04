Le comédien a donné sa vision du confinement et en tant que personnalité engagée contre les violences familiales, il a poussé les auditeurs à écouter plus que d'habitude les bruits dans les appartements autour de soi et à ne pas hésiter à intervenir si on a des suspicions.

La personnalité du jour, son regard sur le confinement : Bruno Solo

"Tout est l'arrêt pour moi, alors que je suis intermittent du spectacle, mais je n'ai pas à me plaindre. Je suis ultra privilégié ! Mais je pense beaucoup à ce qu'il peut se passer dans des appartements à l'abri des regards."

La recette cuisine à faire en famille : Grégory Cohen

Aujourd'hui, on s'intéresse à l’œuf avec les recette de l'œuf cocotte aux asperges, du flan aux œufs...

Le temps de lire : "Vingt-quatre heures dans la vie d'une femme" de Stefan Zweig

Le conseil de Christilla Pellé Douël : ce classique à écouter en livre audio. Un bon moyen d'entrer dans le livre. Là, c'est Marie-Christine Barrault qui lit. Dans une pension de famille, une dame vient de partir avec un inconnu. C'est l'occasion pour une occupante de la pension de faire une confession sur 24 heures... Là, va advenir un drame.

Une histoire qui prend aux tripes et qui vous retourne le coeur par un très grand écrivain

Et la vie continue, un Sujet GBVF : Le plaisir des pois chiches

