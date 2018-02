Et ce matin en association avec l'émission En quête de santé sur France 5, on s'intéresse au trouble bipolaire. Que recouvre cette maladie complexe ? Quelles sont ses origines ? Quels sont les premiers symptômes, les signes qui doivent alerter ? Pourquoi les bipolaires courent-ils plus de risques de suicide ?

Et ce matin en association avec l'émission En quête de santé sur France 5, on s'intéresse au trouble bipolaire.Cette grave maladie invalidante qui touche entre un et deux millions de personnes en France, et qui impacte bien sûr les proches. Qu'est ce que la bipolarité ? Une pathologie qui avance masquée ou en règle générale les phases d'excitation intense alternent avec des périodes de dépression profonde.

Quelles sont les conséquences de la bipolarité sur le plan personnel ? Comment la soigne-t-on ?

Invités :

- Les psychiatres Marc Masson et Guillaume Fond

- La journaliste Cécile Tartakowsky, réalisatrice du documentaire "Troubles bipolaires, d'un extrême à l'autre" diffusé demain soir sur France 5.

