Deviens-toi même : une formule antique qui sonne comme un titre de livre de développement personnel ou un slogan publicitaire pour une marque de basket !

Que veut vraiment dire devenir soi ?

Pour la philosophe Laurence Devillairs, si l'on se place dans un référentiel du XVIIème siècle par exemple (siècle de Pascal), deviens toi-même est le pire que l'on puisse souhaiter à quelqu'un. "Parce que le moi est fantasme !"

Toujours sur cette même période, le moi, c'est la grenouille qui veut être aussi grosse que le bœuf chez La Fontaine.

Et si l'on transpose cela dans notre époque ?

Au XXIème siècle, le moi c'est la promesse du bavardage. C'est quelqu'un qui parle de lui et c'est profondément ennuyeux !

Tout au long de l'émission, l'équipe va tâcher de comprendre et de définir (NB : à lire le dernier mensuel Sciences Humaines qui consacre son tout dernier grand dossier à cette vaste question) cette invitation à devenir soi.

Par exemple : trouver sa véritable nature et ce pour quoi on est fait. Car nous aurions tous au fond de nous un potentiel qui ne demande qu'à être réalisé, selon les chantres du développement personnel. Devenir soi, c’est aussi accepter notre nature imparfaite et criblée de failles. Car nous sommes humain trop humain…

Devenir soi, c’est donc l’une des grandes promesses du développement personnel

Le self help, en anglais, littéralement : s’aider soi-même. Les ouvrages sur le sujet ne manquent pas. Et les invités détaillent à quoi ressemblent exactement ces techniques de changement personnel :

Quels sont ses promesses, ses bienfaits, ses mirages et ses impasses ?

Et pour vous, ça veut quoi devenir soi ?

Etes-vous adepte du développement personnel et de sa promesse de réaliser son potentiel caché ?

