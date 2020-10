Accident, handicap, deuil… Comment retrouver le goût de l’existence, la voie du bonheur, de l’épanouissement personnel quand un accident de la vie nous percute de plein fouet ? Comment transformer son malheur en source de vie ?

Comment métaboliser ce mal de vivre afin de mieux affronter l’avenir ?

Comment transformer son malheur en source de vie ?

Comment embellir les aspects les plus sombres de notre existence ?

Voici quelques questions que nous pose ce matin le Dr Christine Mirabel-Sarron, qui a connu un grave accident de la route qui a radicalement modifié son destin, et qui nous délivrera quelques pistes pour s’en sortir…

Avec

Christine Mirabel-Sarron, psychiatre, Se reconstruire après un accident de la vie(ed. Odile Jacob)

psychiatre, Se reconstruire après un accident de la vie(ed. Odile Jacob) Aurélia Schneider, psychiatre

Choses vues Christophe André

Partenariat Femme actuelle Marie-Laure Zonszain

Témoin : Sophie Legoubin Caupeil "Rita sauvée des eaux" ed.Delcourt

