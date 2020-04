Questions sur l'accompagnement en fin de vie de nos proches, les étapes du deuil en cette période de confinement qui préconise la distanciation pour plus de sécurité. Les conseils série et TV de Xavier Leherpeur et Redwane Telha. Philosophie avec Hannah Arendt.

La question du deuil au temps du confinement

Nous verrons quelles sont les grandes étapes du deuil, avec les psychiatres Christophe André, Serge Hefez et le psychanalyste Pascal Neveu.

Serge Hefef : "Toute la noblesse et la dignité en fin de vie d'un proche est de les accompagner, leur tenir la main, les rassurer, être près d’eux pour ce passage de la vie à la mort et pourtant beaucoup en sont privés. On perd notre humanité, on entre dans une espèce de barbarie en étant dans un hygiénisme trop protecteur alors même que la mort fait partie du rythme de la vie".

On ne peut pas faire son deuil si on n'a pas accompagné son proche à la fin de sa vie

Christophe André : "En période de crise, la logique médicale ne peut pas tout dicter. que cela soit les comportements à avoir dans l'accompagnement de nos proches dans leur fin de vie. Il faut interroger la possibilité de rendre visite à ses proches mais avec beaucoup de précautions".

Pascal Neveu : "Cela pose la question de la déshumanisation, de la fracture émotionnelle qui s’ensuit. Il faut voir son défunt pour lui rendre son dernier hommage. La place du rituel est essentielle, il faut pouvoir orchestrer quelque chose de ritualisé dans cette dignité et retrouver ce qu’on a vécu avec son proche défunt quelques soient les circonstances".

Comment faire survivre son couple en période de confinement ?

Et puis le psychiatre et anthropologue Philippe Brenot nous donnera des clés pour préserver son couple en cette 4ème semaine de confinement ?

Philippe Brenot : "Nous n'avons jamais vécu aussi longtemps en couple sans possibilité d'échappement, de recours, d'espaces tampons pour soi-même. Beaucoup de choses passent par la présence proche, mutuelle ce qui met les couples à lourde épreuve. Certains vont se séparer, d'autres l'ont déjà fait, d'autres se sont ou vont se réparer et il faut amener beaucoup de bienveillance dans tous les cas".

L'intimité avec soi, le recours, le désir à soi-même est rendu difficile au profit du désir mutuel

La pause Philo

Nous prendrons également le temps de réfléchir à notre situation, avec une pause philosophique proposée ce matin par Aïda Ndiaye qui s’appuiera sur Hannah Arendt.

