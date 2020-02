Tous les weekend les Français sont de plus en plus nombreux à rechercher un objet de seconde main inattendu un trésor caché. Que raconte la brocante sur notre société anxiogène en quête d'une consommation rassurante ? Qu'est-ce qui anime les amateurs de brocantes et de vide-greniers ?

Les brocantes, les raisons d'un succès © Getty / Juan Jimenez / EyeEm

Peut-être irez vous brocanter ou participerez-vous à un vide-grenier dans votre quartier ou votre village ?

Avec nous ce matin, le sociologue Rémy Oudghiri, la journaliste et écrivaine Katell Pouliquen, la brocanteuse Anne-Catherine Verwaerde, et avec le commissaire-priseur Emmanuel Layan.

Et vous pourquoi aimez-vous chiner, racontez-nous vos belles surprises de brocante ? Dîtes-nous aussi si l’idée de brocanter vous déprime ! 01 45 24 7000, sans oublier l’appli France Inter et sur la page Facebook de GBVF.