Qu’est-ce qu'est exactement le trouble du spectre autistique... quelques idées reçues

L'autisme : une intelligence atypique ? © Getty

Tu es vraiment autiste, sors de ton autisme, un comportement autiste…

Les termes péjoratifs sur le trouble du spectre autistique pullulent…

Je vous propose de découvrir l’intelligence atypique des autistes, particulièrement dans ses formes les moins sévères…

Saviez-vous par exemple que le célèbre naturaliste anglais Charles Darwin, souffrait sans doute d’une forme d’autisme, qui lui permit ces découvertes sur l’évolution de l’espèce humaine et qui changèrent le monde.

C’est ce que nous dirons nos invités…

Bien évidemment l’autisme est un handicap, mais nous verrons que leur manière de penser, de voir, de ressentir, le monde est hors-norme…

Dans le même temps, leur hyper-sensorialité, leur hypersensibilité, leur attention au micro-détail, le fait d’être des caméléons sociaux est une source de fatigue et de stress intense…

Il semblerait que ce soit le prix à payer pour leur intelligence atypique…

Comment vivre cette force et cette fragilité ?

Comment les aider à exprimer au mieux leur talent pour qu’ils ne souffrent plus à l’école, en famille, au travail, avec leurs amis, dans leurs couples ?

Y a-t-il une forte proportion d’autiste chez les surdoués, chez ceux qui sont doté d’un haut potentiel intellectuel ?

Nous verrons d’abord ce qu’est exactement le trouble du spectre autistique et combattrons quelques idées reçues ?

Si vous avez envie d’évoquer l’intelligence atypique des autistes, nous vous attendons au 01 45 24 7000, sur l’appli France Inter et la page Facebook de GBVF.

À l'antenne

À l'antenne également Aline Perraudin (Santé Magazine) et Baptiste Beaulieu

Demain nous allons vous vous aider être un peu plus ambitieux dans votre vie ? Pas au sens arriviste de Rastignac, le fameux personnage de Balzac, mais une ambition saine qui permet de déployez ses potentialités en accord avec soi-même. Nous verrons que l’ambition n’est pas forcément un gros mot et le synonyme de l’arrivisme. Si vous avez du mal à être ambitieux, n’hésitez pas témoigner et poser vos questions au chercheur en psychologie Ilios Kotsou, au professeur en management Dominique Steiler et à notre psychiatre Christophe André.