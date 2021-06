Plus de 440 millions de personnes dans le monde sont touchées. Et de plus en plus de jeunes sont frappés par cette maladie chronique. Mal soigné, le diabète peut entraîner de graves complications.

Le diabète se caractérise par un excès de glucose dans le sang © Getty

Il y a quelques semaines nous consacrions une émission au diabète de type 1, et vous avez été nombreux à réclamer une émission sur le type 2, autrement appelé diabète gras ou de la maturité.

Une maladie chronique qui peut être évité ainsi que le prédiabète.

Au moins 4 millions de personnes sont touchés dans notre pays, avec un nombre important de malade qui s’ignore, sans compter les prédiabètiques qui ne savent pas qu’ils le sont.

Avec la complicité du mensuel Santé Magazine, on s’intéressera à la diététique, à l’activité physique, à la prévention, et pour ceux qui présente déjà un diabète les nouveaux traitements et les innovations technologiques.

avec

François Bonnet : Diabétologue au CHU de Rennes et professeur des universités. Il enseigne la diabétologie et l’endocrinologie à la faculté de médecine de Rennes. Rédacteur en chef du journal scientifique Diabetes & Metabolism, et encadre les travaux de recherche sur l’épidémiologie du diabète et des maladies cardiovasculaires au sein de l’unité Inserm U1018 à Villejuif. « Mieux vivre avec un diabète : 100 réponses pour comprendre sa maladie et mieux se soigner au quotidien », éditions Marabout

Aline Perraudin : Directrice de la rédaction de Santé Magazine.

Dossier dans la revue du mois de juillet : « Diabète : Toutes les nouveautés pour bien vivre avec et le contrôler »

Emmanuelle Lecornet Sokol : Endocrinologue, diabétologue à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière. « Et si c’était hormonal ? », éditions Hachette

Marie-Laure André : Diététicienne, experte d’IG bas. « IG bas : recettes testées à la maison », éditions Hachette

La chronique de Baptiste Beaulieu

