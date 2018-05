A quoi servent les antioxydants ? Quels sont leurs réels bienfaits ? Peut-on se contenter de compléments alimentaires ? Que nous dit la science sur leur efficacité…

Quelques sources d'antioxydants © Getty / Lew Robertson

Les antioxydants que l’on peut retrouver dans certains aliments et qui détiendraient des bienfaits sur notre santé…

Ce n’est pas une surprise : notre organisme s’use comme du caoutchouc rouillé. Et il existerait un système de protection interne, les antioxydants…

Mais qu’est-ce qu’un antioxydant ? Des molécules que l’on retrouve sous des noms variés : lycopène, vitamine C et E, bêtacarotène, sélénium, zinc ?

Quelle est leur action contre les radicaux libres ?

Qu’est-ce que le stress oxydatif ? Que nous dit vraiment la science sur l’efficacité des antioxydants ? Quels sont leurs bienfaits reconnus ? Les antioxydants permettent-ils vraiment de ralentir notre vieillissement et de prévenir certaines pathologies ? Doit-on par exemple prendre des compléments alimentaires ou une alimentation riche et varié suffit-elle ?

avec

Dr Michel Brack, médecin spécialiste dans le domaine du stress oxydatif et du vieillissement. Ex-médecin attaché à l’Inserm, à la Pitié-Salpêtrière, il dirige le Collège du Stress Oxydatif, auteur de Les antioxydants ed. Albin Michel

Pr Irène Margaritis, Chef de l'évaluation des risques liés à la nutrition à l'ANSES, l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation

Juliette Pouyat, Docteur ès-sciences de l'Institut national agronomique Paris-Grignon, journaliste au site Lanutrition.fr, auteure de Guide des aliments antioxydants ed.Souccar

Alexandra Retion, diététicienne, auteure de Antioxydants ed.Hachette

Chronique Thibaut de Saint Maurice

