L'explorateur et médecin nous délivrera quelques leçons de vie tirées de ses aventures et de ses explorations. Et nous dira pourquoi il est essentiel de cultiver son autonomie et de persévérer dans tout ce que l’on entreprend…

Jean-Louis Etienne en 2016 à Paris © Getty / Eric Fougere

En 1986, c’est le premier homme à atteindre le Pôle Nord en solitaire. Il tire lui-même son traineau pendant 63 jours. Par des températures extrêmes jusqu’à – 52 degrès.

Une expérience du froid et de la solitude totale qui lui enseigne l’une des vertus cardinales pour mener sa vie : la persévérance.

Plus tard, entre juillet 1989 et mars 1990, il co-dirige la plus longue traversée de l’Antarctique jamais réalisée. En tout, une vingtaine d’expéditions au cours de sa vie… Avec un leitmotiv : nous alerter du risque mortifère pour notre planète de la fonte de la banquise.

Et autour de cette table, nous sommes ravis d’accueillir un honnête homme qui, à l’aune de ses aventures scientifiques et humaines, peut éclairer notre vie quotidienne, et pourquoi pas nous délivrer quelques pistes pour cultiver une existence épanouie…

La clé du bonheur c'est de faire ce que l'on a envie au moment où l'on a envie de le faire et de ne pas le faire à moitié.

Avec un maître mot peut-être pour y parvenir : l’autonomie…

Être autonome, se prendre en main pour enfin devenir soi…

Avec Jean-Louis Etienne, médecin et explorateur, auteur de Osez, l’autonomie ed. Rustica

