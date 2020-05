Et vous, pourquoi aimez-vous la musique de Beethoven ? Cette pop star de 250 ans, dont on dit de l'oeuvre qu'elle touche directement le cœur, et qu'il n'y a pas de médiation entre la musique qu'il a écrite et ce que l'auditeur reçoit.

Beethoven en 1818 par August Klober. Et vous pourquoi aimez-vous dans la musique de Beethoven ? © Getty / Universal History Archive

La personnalité du jour, son regard sur Le monde d'après : Etienne Gernelle, directeur du Point

Le temps de cuisiner : falafels de lentille corail et muffin à la pomme.

Avec Grégory Cohen : "Dans ces falafels, les pois-chiches sont remplacés par les lentilles corail, des légumineuses très riches en protéines. Et le saviez-vous ? Les muffins sont nés il y a 1000 ans au Pays de Galles..."

Le temps de lire : "Croire aux fauves" de Nastasia Martin.

Avec Christilla Pellé Douël. "Un livre bouleversant, hors de l'ordinaire, l'oeuvre d'une jeune anthropologue qui étudie les peuples sibériens. En 2005, elle était dans le Kamtchatka où elle a été attaquée par un ours. Elle raconte la reconstruction, et elle pense sa rencontre avec cet ours dont elle rêvait avant sa rencontre avec lui. Elle interroge la frontière entre l'homme et l'animal avec une poésie incroyable."

Le plaisir d'écouter Beethoven

En fin d’émission, nous évoquerons le plaisir d’écouter Beethoven, à l’occasion des 250 ans de la naissance du génie allemand. A qui l’on doit Fidelio, la Missa Solemnis, l’Ode à la joie ou Le Concerto pour piano numéro 5.

