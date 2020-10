Sans contact dans nos vies sociales, sans contact quand on achète à distance, sans contact quand on paie à la caisse automatique ou non, sans contact quand on recherche l’âme sœur sur les applis de rencontre...

La société sans contact © Getty / Justin Paget

L’année 2020 restera l’année du sans contact.

Adieu bises, serrage de main, hug, accolades…

La distance physique, le paiement sans taper son code de carte bancaire, le télétravail deviennent la norme.

Tandis que gagne du terrain, la séduction à distance via les applications dédiées, l’intrusion des machines parlantes dans nos vies, les achats de bien et de service par l’entremise d’un écran tactile mais sans interaction humaine…

Nos vies ultra-connectées aux temps de la pandémie de la Covid nous éloignent plus que jamais les uns des autres.

Réflexion ce matin sur nos existences qui tendent vers le zéro contact…

Et vous, comment vivez-vous cette société du sans-contact, cette société où l’on met l’autre à distance ?

avec :

François Saltiel, journaliste, auteur de La société du sans contact (ed.Flammarion)

journaliste, auteur de La société du sans contact (ed.Flammarion) Rémy Oudghiri, sociologue, DG adjoint de Sociovision

sociologue, DG adjoint de Sociovision Laurence Devillairs , doyen de la Faculté de philosophie de l'institut catholique de Paris

, doyen de la Faculté de philosophie de l'institut catholique de Paris Cécile Guéret, psychothérapeute Gestalt

