La NASH, la maladie du soda ou encore la maladie du foie gras humain. Comment survient cette pathologie asymptomatique ? Comment l’éviter ? Comment la traiter ? Quelles sont les solutions nutritionnelles pour prévenir et accompagner cette maladie du foie gras humain…

De plus en plus de Français se passionnent à juste titre pour l’intestin, ce deuxième cerveau, fondamental pour notre bonne santé. Mais un autre organe à tout faire, joue un rôle tout aussi essentiel que l’intestin… C’est le foie…

Zoom ce matin sur quelques-unes de ses principales fonctions… Et sur l’une des pathologies qui gagne du terrain et qui touche de plus en plus de Français. La stéatose hépatique non alcoolique, autrement appelé maladie du foie gras humain ou maladie du soda. Bref, une maladie de la malbouffe…

Et nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau membre de la famille Grand bien vous fasse, Thierry Lhermitte, ambassadeur TRES impliqué de la Fondation pour la Recherche médicale, passionné de sciences et de médecine, petit fils d’un grand professeur en neurologie Jean Lhermitte.

Didier Samuel Doyen, de la Faculté de Médecine de l'Université Paris-Sud. Professeur d'Hépatologie et de Gastroentérologie, La crise de foie n'existe pas: Comment protéger son foie, véritable usine du corps ed. Marabout

hépatologue à la Pitié-Salpêtrière (AP-HP), à Paris, Institut de cardiométabolisme et nutrition (ICAN) Georges-Philippe Pageaux, hépatologue au CHU de Montpellier

